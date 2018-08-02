Ребров может сменить Хацкевича на должности главного тренера "Динамо" - СМИ

Бывший наставник киевлян готов в любой момент заменить нынешнего тренера команды.

Несмотря на то, что главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич получил кредит доверия от президента клуба Игоря Суркиса на новый чемпионат после неудачного прошлого сезона, кресло под ним изрядно шатается.

Как стало известно из осведомленных источников в динамовском клубе, Игорь Суркис готов терпеть белорусского специалиста во главе «Динамо» до первого серьезного провала, сообщает UA-football.

Кроме того, динамовский президент, по информации инсайдеров издания, уже определился с будущим наставником команды. Им может стать предшественник Хацкевича на посту тренера «бело-синих» - Сергей Ребров.

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Сам Ребров после отставки из «Аль-Ахли» планировал сделать небольшую паузу в своей тренерской карьере, связанную с рождением ребенка, а затем вновь вернутся к работе. Тем более, что, по словам его агента Шандора Варги, предложений у Реброва хватало. Однако оперативно трудоустроиться у Реброва не получилось. И он стал частым гостем на матчах своих бывших подопечных.

Первую игру динамовцев после отставки с «Аль-Ахли» - против «Мариуполя» - Ребров наблюдал с трибуны стадиона вместе с болельщиками киевлян. Но в дальнейшем перекочевал в ВИП-ложу, поближе к динамовскому руководству, откуда пристально следил за поединками с участием киевлян. Последнее такое появление Реброва на игре с участием «Динамо» - в Одессе на Суперкубковом поединке против «Шахтера».

По имеющейся информации, Игорь Суркис поначалу планировал сделать Реброва своим советником, однако бывший динамовский тренер от такого предложения отказался. Тогда президент столичных и решил сделать шаг конем. В случае, если Хацкевич и его тренерский штаб не справятся с турнирными задачами, нового тренера для «Динамо» долго искать не придется. Он уже найден: на смену нынешнему динамовскому тренеру придет тренер бывший.