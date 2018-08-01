Легенда Динамо Заваров возвращается в клуб после 30-летнего перерыва

Последним местом работы специалиста была сборная Украины.

Знаменитый в прошлой игрок "Динамо" (Киев) и сборной СССР Александр Заваров вернулся в столичный клуб и будет работать на должности селекционера.

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

«Чувствую определенное волнение, ведь я вернулся в родной клуб почти через 30 лет. Мне очень приятно вернуться в "Динамо" и работать с такими людьми, как Владимир Веремеев, Владимир Бессонов, Алексей Михайличенко, для меня это большая честь. Со своей стороны обещаю добросовестно работать и приносить пользу клубу», - отметил Александр Заваров.

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Александр Заваров в 1983-1988 годах выступал за "Динамо" как футболист, будучи одним из лидеров команды. В составе киевского клуба Заваров дважды выигрывал чемпионат СССР, а в 1986 году стал обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА. В том же году он был признан лучшим футболистом СССР (приз еженедельника "Футбол").

После завершения карьеры в 1995 году тренировал швейцарский "Виль", казахстанский "Женис", украинские "Металлист" и "Арсенал".

Последним местом работы специалиста была сборная Украины, где он входил в тренерский штаб Михаила Фоменко в 2013-2016 годах.