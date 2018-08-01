Полтавская Ворскла впервые за 15 лет подписала бразильских игроков
14:58, 01 августа 2018Футбол
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Полтавский клуб объявил о заключении соглашений с двумя бразильскими футболистами.
Артур и Николас Карека / vorskla.com.ua
Полтавская "Ворскла" объявила о заключении соглашений с двумя бразильскими футболистами.
Контракты с «Ворсклой» подписали 23-летний левый защитник Артур, который перешел из «Интернасьоналя», а также экс-игрок «Сантоса» 21-летний форвард Николас Карека.
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Артур подписал контракт на два года, Карека – на один. Об этом сообщает официальный сайт полтавчан.
До этого последний раз игроки из Бразилии появлялись в "Ворскле" еще в 2003 году. В команде по руководством Андрея Баля выступали защитник Фабио Перейра и нападающий Карлос Эстебан Фронтини.
Как сообщал УНИАН, "Ворскла" в УПЛ проиграла два матча подряд, уступив на старте сезона "Динамо" и "Олимпику".
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