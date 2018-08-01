1 700 шведских фанатов едут в Одессу на матч Лиги Европы против Мариуполя

Поединок "Мариуполь" - "Юргорден" состоится в четверг, 2 августа, в Одессе.

На матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между "Мариуполем" и шведским "Юргорденом" в Украину собираются приехать 1700 фанатов шведского клуба.

Об этом сообщает Sport Arena.

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Матч состоится в Одессе, поскольку стадион в Мариуполе не лицензирован для поединков еврокубков.

Большое количество шведских фанатов поставит под сомнение фактор домашнего поля для украинского клуба. Между Мариуполем и Одессой - более 600 километров, и не многие болельщики мариупольской команды смогут добраться на поединок.

Поединок между "Мариуполем" и "Юргорденом" состоится в четверг, 2 августа.

Как сообщал УНИАН, первый матч между этими соперниками состоялся в Швеции в прошлый четверг и завершился вничью - 1:1.