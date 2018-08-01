Игрок Динамо Гармаш требует компенсацию 1,3 миллиона гривен за расстрел своего авто (видео)

В ночь на 5 декабря на одном из киевских паркингов неизвестный выпустил в автомобиль футболиста Porsche Panamera 14 пуль.

Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш хочет получить компенсацию от паркинга, в котором находился его автомобиль. Об этом сообщает ТСН.

Напомним, в ночь на 5 декабря 2017 года, на одном из киевских паркингов неизвестный выпустил в автомобиль Дениса Гармаша, Porsche Panamera, 14 пуль. Позже сообщалось, что это было сделано из-за долгов футболиста за игру на тотализаторе, однако сам Гармаш это категорически отрицал.

Сейчас же стало известно о том, что футболист подал иск против КП «Житлосервіс», которое обслуживает паркинг. Гармаш хочет получить компенсацию в размере 1 326 242 гривны.

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«Повреждена внутренняя обивка сидений, панель управления, руль. Снаружи поврежден кузов», – говорит Виктор Фоменко, адвокат Гармаша.

В паркинге есть два входа и два въезда, однако в ночь, когда случилось нападение, стоянку охранял лишь один человек. В то же время адвокат компании «Житлосервіс» заявляет о том, что защищать стоянку от хулиганов КП не должно.

«Мы эксплуатирующая организация, которая согласно договору обязана лишь убирать паркинг, содержать его в хорошем состоянии. Обязательств, которые касаются охраны, сохранения имущества Гармаша мы на себя на брали», – заявил адвокат Тарас Гудзера.

В то же время, если Денис Гармаш получил за этот инцидент страховую выплату, тогда выдвигать претензии может лишь страховая компания. Адвокат футболиста заявил, что автомобиль не был застрахован.

Заседание по этому делу перенесли на 30 октября.