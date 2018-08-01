"Шахтер" ввел именные сидения для болельщиков на трибунах стадиона в Харькове

Каждое место в VIP-клубе оборудовано мягким сиденьем, а у владельцев абонементов в этот клуб оно именное

Коммерческий директор ФК «Шахтер» Дмитрий Кириленко рассказал о нововведениях, которые ожидают болельщиков «горняков» в текущем сезоне.

- Как и в прошлом году мы играем матчи группового этапа Лиги Чемпионов на стадионе «Металлист», надеемся, что и в этом сезоне удастся подарить болельщикам незабываемые эмоции. Так же в этом году мы делаем ставку на глобальное улучшение сервиса, что уже является стандартной практикой на матчах лучших европейских клубов. На каждом матче будет действовать развлекательная зона Shakhtar Fan Fest, которая будет включать как активности на стадионе, так и вне его", - отметил Кириленко в разговоре с Terrikon.com.

"Кроме того, в программе по улучшению сервиса мы планируем в ближайшее время представить новую версию приложения с дополненным функционалом, который сделает поход на футбол еще удобнее и приятнее.

Для болельщиков, желающих прочувствовать новый опыт похода на матч, мы совместно с нашим премиум-партнером - авиалиниями SkyUp создали новый VIP-клуб – SkyUp Club на Восточной трибуне стадиона. Вы могли его видеть уже во время матча с «Арсеналом».

Его посетители получают возможность ощутить себя на матче, как на борту самолета, так-как весь сектор забрендирован в авиа-тематике, есть отдельный вход и фуд-корт, каждое место оборудовано мягким сиденьем, а у владельцев абонементов в этот клуб оно именное", - добавил коммерческий директор.

"Мы считаем, что сегодня футбол фактически конкурирует с другими видами досуга: походом в парки или кино. Поэтому находясь в постоянном контакте с болельщиками, мы понимаем, что их ожидания от сервиса растут и нам нужно им соответствовать. Shakhtar Fan Fest - полноценный фестиваль футбола на каждом домашнем матче, который будет включать в себя активности для всех болельщиков. Он будет включать в себя фуд-корт нового формата, детскую площадку с аниматорами для маленьких болельщиков, различные футбольные аттракционы, конкурсы и викторины.

Все это будет формировать единую концепцию отдыха, что позволит не только посмотреть матч, но и увлекательно провести время до матча, в перерыве и после футбола", - добавил Кириленко.