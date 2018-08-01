Украинский вратарь Лунин дебютировал за Реал

Экс-голкиперу "Зари" удалось не пропустить в первом поединке за "Королевский клуб".

Украинский голкипер Андрей Лунин, перешедший этим летом из луганской «Зари» в мадридский «Реал», сегодня ночью впервые вышел на поле в составе своей новой команды.

Дебют 19-летнего вратаря за «Королевский клуб» пришелся на матч проходящего в США Международного кубка чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед». В игру Лунин вступил сразу после перерыва, заменив своего конкурента Кико Касилью при счете 1:2 (испанец пропустил от "МЮ" два гола).

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Лунин провел на поле весь второй тайм и оставил свои ворота "сухими". Правда, возможностей проявить себя у украинского вратаря не было: практически всё игровое время второй половины встречи прошло на половине поля «Манчестер Юнайтед». Сам поединок так и завершился победой «МЮ» со счетом 2:1.

Как сообщал УНИАН, Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в июне, подписав 6-летний контракт. По информации СМИ, сумма трансфера составила 9 миллионов евро, однако может возрасти еще на 3,5 миллиона за счет бонусов.