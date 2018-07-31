Ракицкий вернулся в общую группу "Шахтера" перед матчем с "Динамо"

Украинское "классико" состоится в пятницу, 3 августа.

«Горняки» продолжают готовиться к центральному матчу 3-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги с киевским "Динамо" на загородной базе «Святошин».

Сегодняшнее занятие тренерский штаб построил следующим образом: футболисты, игравшие с «Арсеналом-Киевом», отработали вместе со всеми около часа, после чего отправились на восстановительные процедуры. Остальные выполнили ряд упражнений с мячами, а завершилась сессия двусторонкой на треть поля, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер" (Донецк).

К партнерам присоединился Ярослав Ракицкий, пропустивший встречу с «канонирами» из-за травмы. А вот Сергей Кривцов, Иван Ордец и Оларенважу Кайоде все еще тренируются индивидуально.

Как сообщал УНИАН, матч «Динамо» – «Шахтер» состоится на столичном НСК «Олимпийский». Начало в 19:00. Прямая трансляция – на телеканале 2+2 и сайте УНИАН.