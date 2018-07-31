Ракицкий вернулся в общую группу "Шахтера" перед матчем с "Динамо"

16:26, 31 июля 2018
Футбол
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Ярослав Ракицкий вернулся в общую группу игроков &quot;Шахтера&quot; / shakhtar.com

«Горняки» продолжают готовиться к центральному матчу 3-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги с киевским "Динамо" на загородной базе «Святошин».

Сегодняшнее занятие тренерский штаб построил следующим образом: футболисты, игравшие с «Арсеналом-Киевом», отработали вместе со всеми около часа, после чего отправились на восстановительные процедуры. Остальные выполнили ряд упражнений с мячами, а завершилась сессия двусторонкой на треть поля, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер" (Донецк)

К партнерам присоединился Ярослав Ракицкий, пропустивший встречу с «канонирами» из-за травмы. А вот Сергей Кривцов, Иван Ордец и Оларенважу Кайоде все еще тренируются индивидуально. 

Как сообщал УНИАН, матч «Динамо» – «Шахтер» состоится на столичном НСК «Олимпийский». Начало в 19:00. Прямая трансляция – на телеканале 2+2 и сайте УНИАН.

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Теги: #УПЛ#матч Динамо Шахтер#ФК Шахтер