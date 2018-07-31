Роналду провел первую тренировку в Ювентусе

11:01, 31 июля 2018
Футбол
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Криштиану Роналду в Турине / twitter.com/juventusfc

В понедельник 33-летний португалец прибыл в расположение «Ювентуса» и прошел тесты на физподготовку, в ходе которых тренеры определили план работы на ближайшие дни.

Роналду тренировался в зале вместе с игроками, которые участвовали в плей-офф ЧМ и также вышли из отпуска позже остальных.

Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» этим летом.

Трансфер оценивается в 112 миллионов евро. Португалец заключил контракт на 4 года. Его зарплата в Италии – 31 млн евро в год.

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Теги: #Ювентус#Криштиану Роналду