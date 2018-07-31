Роналду провел первую тренировку в Ювентусе
11:01, 31 июля 2018Футбол
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Португальский новичок прибыл в расположение «Ювентуса» и прошел тесты на физподготовку.
Криштиану Роналду в Турине / twitter.com/juventusfc
Новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся из отпуска после чемпионата мира-2018. Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.
В понедельник 33-летний португалец прибыл в расположение «Ювентуса» и прошел тесты на физподготовку, в ходе которых тренеры определили план работы на ближайшие дни.
Роналду тренировался в зале вместе с игроками, которые участвовали в плей-офф ЧМ и также вышли из отпуска позже остальных.
Bentancur 🇺🇾, Douglas Costa 🇧🇷, Cuadrado 🇨🇴, Dybala, Higuain 🇦🇷 e Cristiano Ronaldo 🇵🇹: primo giorno di lavoro per i nazionali, tra JTC e JMedical! 🙌#ForzaJuvepic.twitter.com/3Ge2pugb6D— JuventusFC (@juventusfc) July 30, 2018
Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» этим летом.
Трансфер оценивается в 112 миллионов евро. Португалец заключил контракт на 4 года. Его зарплата в Италии – 31 млн евро в год.
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