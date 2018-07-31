Роналду провел первую тренировку в Ювентусе

Португальский новичок прибыл в расположение «Ювентуса» и прошел тесты на физподготовку.

Новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся из отпуска после чемпионата мира-2018. Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

В понедельник 33-летний португалец прибыл в расположение «Ювентуса» и прошел тесты на физподготовку, в ходе которых тренеры определили план работы на ближайшие дни.

Роналду тренировался в зале вместе с игроками, которые участвовали в плей-офф ЧМ и также вышли из отпуска позже остальных.

Bentancur 🇺🇾, Douglas Costa 🇧🇷, Cuadrado 🇨🇴, Dybala, Higuain 🇦🇷 e Cristiano Ronaldo 🇵🇹: primo giorno di lavoro per i nazionali, tra JTC e JMedical! 🙌#ForzaJuvepic.twitter.com/3Ge2pugb6D — JuventusFC (@juventusfc) July 30, 2018

Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» этим летом.

Трансфер оценивается в 112 миллионов евро. Португалец заключил контракт на 4 года. Его зарплата в Италии – 31 млн евро в год.