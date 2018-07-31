Игроки Динамо встретятся с болельщиками перед матчем с Шахтером

Встреча пройдет в среду, 1 августа, в конференц-зале стадиона "Динамо" имени Лобановского.

Киевское "Динамо" организует встречу с болельщиками перед центральным матчем 3-го тура украинской Премьер-лиги против "Шахтера".

Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Встреча пройдет в среду, 1 августа, в конференц-зале стадиона "Динамо" имени Лобановского. Начало – 19:00, но вход будет открыт уже в 18:30.

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От "Динамо" на встречу с фанатами придут трое игроков команды – вратарь Денис Бойко, а также полузащитники Николай Шапаренко и Виктор Цыганков.

Помимо общения с игроками, болельщики смогут сфотографироваться с недавно завоеванным киевлянами Суперкубком Украины.

Уже через два дня после встречи с болельщиками, 3 августа, "Динамо" дома сыграет матч чемпионата против "Шахтера". В стартовых двух турах ни киевляне, ни горняки очков не теряли.