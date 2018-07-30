Наставник Шахтера Фонсека зарабатывает в 5,5 раз больше Хацкевича

Опубликован рейтинг зарплат тренеров украинских клубов.

Португалец Паулу Фонсека имеет самую высокую зарплату среди наставников клубов украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает Sport Arena, опубликовавшее рейтинг зарплат тренеров УПЛ.

В рейтинге указаные зарплаты тренеров. Однако, как уточняет издание, возможно, есть какие-то дополнительные условия - бонусы за выполнение турнирных задач или другие пункты, которые могут увеличить приведенные суммы.

Как следует из рейтинга, самая высокая заплата у Фонсеки, который получает 330 тысяч долларов в месяц. На втором месте - наставник "Динамо" Александр Хацкевич (60 тысяч). На третьем - тренер "Зари" Юрий Вернидуб (20 тысяч).

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Меньше других получает тренер "Черноморца" болгарин Ангел Червенков.

Зарплаты тренеров УПЛ:

Паулу Фонсека («Шахтер») – 330 тысяч долларов

Александр Хацкевич («Динамо») – 60 тысяч

Юрий Вернидуб («Заря») – 20 тысяч

Василий Сачко («Ворскла») – 15 тысяч

Фабрицио Раванелли («Арсенал-Киев») – 10 тысяч

Александр Бабич («Мариуполь»), Владимир Шаран («Александрия») – 7,5 тысяч

Роман Санжар («Олимпик») – 5 тысяч

Жилмар («Львов»), Александр Рябоконь («Десна»), Олег Бойчишин («Карпаты») – 4 тысячи

Ангел Червенков («Черноморец») – 3 тысячи.

Как сообщал УНИАН, украинский футболист Андрей Богданов, выступающий за польскую "Арку", рассказал о жизни в Польше, разнице в повседневной жизни и уровне национальных чемпионатов в Польше и Украине.