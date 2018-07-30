Наставник Шахтера Фонсека зарабатывает в 5,5 раз больше Хацкевича
Португалец Паулу Фонсека имеет самую высокую зарплату среди наставников клубов украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает Sport Arena, опубликовавшее рейтинг зарплат тренеров УПЛ.
В рейтинге указаные зарплаты тренеров. Однако, как уточняет издание, возможно, есть какие-то дополнительные условия - бонусы за выполнение турнирных задач или другие пункты, которые могут увеличить приведенные суммы.
Как следует из рейтинга, самая высокая заплата у Фонсеки, который получает 330 тысяч долларов в месяц. На втором месте - наставник "Динамо" Александр Хацкевич (60 тысяч). На третьем - тренер "Зари" Юрий Вернидуб (20 тысяч).
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Меньше других получает тренер "Черноморца" болгарин Ангел Червенков.
Зарплаты тренеров УПЛ:
Паулу Фонсека («Шахтер») – 330 тысяч долларов
Александр Хацкевич («Динамо») – 60 тысяч
Юрий Вернидуб («Заря») – 20 тысяч
Василий Сачко («Ворскла») – 15 тысяч
Фабрицио Раванелли («Арсенал-Киев») – 10 тысяч
Александр Бабич («Мариуполь»), Владимир Шаран («Александрия») – 7,5 тысяч
Роман Санжар («Олимпик») – 5 тысяч
Жилмар («Львов»), Александр Рябоконь («Десна»), Олег Бойчишин («Карпаты») – 4 тысячи
Ангел Червенков («Черноморец») – 3 тысячи.
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