Динамо призывает поддержать команду в матчах против Шахтера и Славии

Началась продажа билетов на первую домашнюю игру динамовцев в еврокубках в новом сезоне.

Началась продажа билетов на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Динамо» (Киев) - «Славия» (Прага, Чехия).

Игра состоится на НСК «Олимпийский» во вторник, 14 августа. Начало – в 19:30.

Как сообщает официальный сайт ФК "Динамо", на игру доступны билеты от 50 до 500 гривен.

Для владельцев абонементов на домашние матчи «Динамо» в сезоне 2018/19 действует скидка на билет - 15%. Продажа билетов проводится в кассах на Троицкой площади, возле станции метро «Олимпийская», а также в кассах стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.

В день матча с 10:00 до окончания первого тайма будет работать касса на Спортивной площади (вход на стадион со стороны «бессарабских ворот»). Также билеты на матч можно приобрести онлайн.

Напомним, первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов динамовцы проведут на выезде в Чехии, 7 августа. Ответная игра- в Киеве 14 августа.

Кроме того, продолжается продажа билетов на матч 3-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер". Игра состоится на столичном "Олимпийском" в пятницу, 3 августа. Начало – в 19:00.