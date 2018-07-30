Арбитр и соперники спасли жизнь футболисту украинского клуба (видео)
12:51, 30 июля 2018Футбол
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Во время матча "Нива" (Тернополь) - "Буковина" (Черновцы) произошло ужасное столкновение игроков.
Во время матча «Нива» – «Буковина» произошло столкновение игроков / Xsport.ua
Во время матча Второй лиги между тернопольской «Нивой» и «Буковиной» (Черновцы) произошел опасный для жизни игрока эпизод.
На 72-й минуте встречи во время борьбы на втором этаже головами столкнулись Тарас Кривый и Виталий Кузив. В результате, Кузив упал на газон и даже не пытался подняться. Кривый сразу же подбежал к сопернику и, вместе с главным арбитром матча Павлом Дубровцем, оказал первую помощь игроку черновчан, у которого запал язык.
Через несколько секунд футболист "Буковины" пришел в себя. Он сумел подняться на ноги и сам пошел к машине скорой помощи, которая подъехала к бровке, сообщает Xsport.
Матч завершился победой «Буковины» со счетом 2:0.
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