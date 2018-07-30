В УПЛ предусмотрели вероятность "Золотого матча" по окончании сезона

Украинская Премьер-лига опубликовала изменения в регламент о порядке определения мест команд в чемпионате.

Украинская Премьер-лига опубликовала изменения в регламенте о порядке определения мест команд в чемпионатах УПЛ. Среди нововведений - возвращение "Золотого матча".

Об этом УПЛ сообщила на своем сайте.

Выдержка из регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд украинской Премьер-лиги сезона-2018/19:

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"В случае равенства очков у двух и / или более команд, места команд определяются по следующим показателям:

3.1. большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами;

3.2. лучшая разница забитых и пропущенных мячей между этими командами;

3.3. большее количество забитых мячей между этими командами;

3.4. лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

3.5. большее количество забитых мячей во всех матчах.

При равенстве данных показателей для определения победителя чемпионата проводится "Золотой матч". Решение о месте проведения и времени начала "Золотого матча" принимает Дирекция УПЛ.

Соответствующие изменения вступили в силу с началом сезона 2018/19 годов.

Отметим, что победитель чемпионата Украины определялся в "Золотом матче" в сезоне 2005/06. Тогда «Шахтер» оказался сильнее «Динамо» (2:1) во встрече в Кривом Роге.