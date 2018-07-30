Бразильский защитник Шахтера перешел в португальский клуб
11:10, 30 июля 2018Футбол
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Додо на правах аренды будет выступать за "Виторию Гимараэш".
Додо / vitoriasc.pt
Португальский клуб "Витория Гимараэш" арендовала игрока "Шахтера" Додо на следующий сезон без права выкупа.
Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.
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19-летний защитник Додо перешел в "Шахтер" из бразильской "Коритибы" прошлой зимой за 2 миллиона евро, но с тех пор провел за донетчан только 3 матча. Его контракт с горняками рассчитан до лета 2022 года.
«Витория Гимараэш» в прошлом сезоне финишировала 9-й в турнирной таблице чемпионата Португалии.
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