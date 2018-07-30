Бразильский защитник Шахтера перешел в португальский клуб

Додо на правах аренды будет выступать за "Виторию Гимараэш".

Португальский клуб "Витория Гимараэш" арендовала игрока "Шахтера" Додо на следующий сезон без права выкупа. Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба. Читайте такжеБразильцы Шахтера без напряжения обыграли киевский Арсенал в УПЛ 19-летний защитник Додо перешел в "Шахтер" из бразильской "Коритибы" прошлой зимой за 2 миллиона евро, но с тех пор провел за донетчан только 3 матча. Его контракт с горняками рассчитан до лета 2022 года. «Витория Гимараэш» в прошлом сезоне финишировала 9-й в турнирной таблице чемпионата Португалии.

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