Бразильский защитник Шахтера перешел в португальский клуб

11:10, 30 июля 2018
Футбол
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Додо / vitoriasc.pt

Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

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19-летний защитник Додо перешел в "Шахтер" из бразильской "Коритибы" прошлой зимой за 2 миллиона евро, но с тех пор провел за донетчан только 3 матча. Его контракт с горняками рассчитан до лета 2022 года.

«Витория Гимараэш» в прошлом сезоне финишировала 9-й в турнирной таблице чемпионата Португалии.

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Теги: #ФК Шахтер