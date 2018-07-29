Бразильцы Шахтера без напряжения обыграли киевский Арсенал в УПЛ

Победа горняков со счетом 3:0.

В Харькове состоялся поединок 2-го тура Премьер-лиги, в котором "Шахтер" разгромил киевский "Арсенал".

Матч завершился со счетом 3:0, сообщает официальный сайт УПЛ.

Все три гола были забиты в первом тайме. Счет открыл Мораес на 10-й минуте - ему аасистировал Тайсон. На 31-й минуте новичок горняков Фернандо после паса того же Тайсона удвоил преимущество хозяев. На 37-й минуте уже сам Тайсон установил, как оказалось, окончательный счет встречи.

Новичок Премьер-лиги киевский "Арсенал" под руководством итальянца Фабрицио Раванелли не набрал пока ни одного очка, а также не забил ни одного гола в УПЛ.

У "Шахтера" после двух туров максимальное количество очков - 6.