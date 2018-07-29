Бразильцы Шахтера без напряжения обыграли киевский Арсенал в УПЛ

21:26, 29 июля 2018
Футбол
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&quot;Шахтер&quot; - &quot;Арсенал&quot; - 3:0 / facebook.com/fcshakhtar

Матч завершился со счетом 3:0, сообщает официальный сайт УПЛ. 

Все три гола были забиты в первом тайме. Счет открыл Мораес на 10-й минуте - ему аасистировал Тайсон. На 31-й минуте новичок горняков Фернандо после паса того же Тайсона удвоил преимущество хозяев. На 37-й минуте уже сам Тайсон установил, как оказалось, окончательный счет встречи. 

Новичок Премьер-лиги киевский "Арсенал" под руководством итальянца Фабрицио Раванелли не набрал пока ни одного очка, а также не забил ни одного гола в УПЛ. 

У "Шахтера" после двух туров максимальное количество очков - 6. 

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Теги: #УПЛ-2018/19