Карпаты обыграли Черноморец во 2-м туре УПЛ

18:58, 29 июля 2018
Футбол
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"Карпаты" обыграли "Черноморец" / facebook.com/fckarpaty

Поединок завершился со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Преимущество львовян на старте встречи закономерно вылилось во взятие ворот на 16-й минуте встречи. Мякушко подобрал мяч на правом фланге и отдал на Шведа, которого никто не держал в штрафной. Тот пробил в дальний угол - 1:0.

В дальнейшем голевые моменты были у обоих соперников. Одесситы на последних минутах упустили две 100-процентные возможности, но спасти хотя бы одно очко не смогли.

"Карпаты" после поражения в стартовом туре набрали первые очки в чемпионате. "Черноморец", наоборот, после победы в 1-м туре над "Олимпиком" потерпел первую неудачу.

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Теги: #УПЛ-2018/19