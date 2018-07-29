Карпаты обыграли Черноморец во 2-м туре УПЛ
18:58, 29 июля 2018Футбол
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Гол Марьяна Шведа принес "зелено-белым" первую победу в сезоне.
"Карпаты" обыграли "Черноморец" / facebook.com/fckarpaty
Во Львове на стадионе "Украина" состоялся матч 2-го тура Премьер-лиги, в котором "Карпаты" одержали победу над одесским "Черноморцем".
Поединок завершился со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Преимущество львовян на старте встречи закономерно вылилось во взятие ворот на 16-й минуте встречи. Мякушко подобрал мяч на правом фланге и отдал на Шведа, которого никто не держал в штрафной. Тот пробил в дальний угол - 1:0.
В дальнейшем голевые моменты были у обоих соперников. Одесситы на последних минутах упустили две 100-процентные возможности, но спасти хотя бы одно очко не смогли.
"Карпаты" после поражения в стартовом туре набрали первые очки в чемпионате. "Черноморец", наоборот, после победы в 1-м туре над "Олимпиком" потерпел первую неудачу.
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