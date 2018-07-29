Карпаты обыграли Черноморец во 2-м туре УПЛ

Гол Марьяна Шведа принес "зелено-белым" первую победу в сезоне.

Во Львове на стадионе "Украина" состоялся матч 2-го тура Премьер-лиги, в котором "Карпаты" одержали победу над одесским "Черноморцем".

Поединок завершился со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Преимущество львовян на старте встречи закономерно вылилось во взятие ворот на 16-й минуте встречи. Мякушко подобрал мяч на правом фланге и отдал на Шведа, которого никто не держал в штрафной. Тот пробил в дальний угол - 1:0.

В дальнейшем голевые моменты были у обоих соперников. Одесситы на последних минутах упустили две 100-процентные возможности, но спасти хотя бы одно очко не смогли.

"Карпаты" после поражения в стартовом туре набрали первые очки в чемпионате. "Черноморец", наоборот, после победы в 1-м туре над "Олимпиком" потерпел первую неудачу.