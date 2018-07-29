Роналду избежит тюрьмы, заплатив 19 миллионов евро испанскому правосудию

Португалец виноват в неуплате налогов.

Испанская прокуратура обязала футбольную звезду Криштиану Роналду заплатить штраф в 19 миллионов евро за налоговые махинации.

Как сообщает DW, соглашение по урегулированию спора касается также двух лет условного срока, которые были заменены штрафом в размере 350 тысяч евро. В Испании, как правило, все приговоры до двух лет за преступления, совершенные впервые и не связаны с насилием, являются условными.

Летом 2017 года прокуратура Испании выдвинула обвинения Криштиану Роналду в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период 2011-2014 годов. Согласно выводам прокуратуры, Роналду в 2010 году создал бизнес-схему, которая дала ему возможность уклоняться от уплаты налогов с продажи прав на использование своего изображения. Речь идет об около 150 миллионов евро поступлений от продажи прав на изображения. Эти деньги футболист на протяжении 2011-2014 годов, по данным следователей, скрыл от испанских налоговиков.

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По данным прокуратуры, для уклонения от уплаты налогов футболист использовал компании в оффшорных зонах, в частности на Британских Виргинских островах и в Ирландии. По данным налоговиков, в 2014 году он опоздал с уплатой налогов за 2011-2014 годы и отчитался о доходах только в 11,5 миллионах евро, тогда как на самом деле заработал 43 миллиона евро. Также он не задекларировал 28,4 миллиона евро, полученных за размещение своего изображения, запланированных на 2015-2020 годы.

Если бы футболист не пошел на мировое соглашение с прокуратурой, то ему грозил бы штраф в размере 28 миллионов евро, а также три с половиной года тюрьмы.

Напомним, летом этого года Криштиану Роналду перешел из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус" за 112 миллионов евро.