Катар занимался саботажем конкурентов во время тендера ФИФА на проведение ЧМ-2022

Для распространения ложной пропаганды привлекались бывшие агенты ЦРУ.

Представители Катара, работавшие над получением права этой страны на проведение чемпионата мира по футболу-2022, занимались черным пиаром против конкурирующих стран, подававших заявки. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на собственные источники.

В Катаре проводилась секретная операция с целью саботировать оппонентов по проведению мундиаля в 2022 году. Сообщается, что хозяин ЧМ-2022 восемь лет назад заплатил деньги пиар-фирмам, а также бывшим агентам ЦРУ, чтобы запустить ложную пропаганду против США и Австралии, которые также являлись претендентами на ЧМ.

Также по ходу кампании Катар завербовал влиятельных людей, которые бы в своих странах дискредитировали идею проведения турнира. Главной целью было создать впечатление, что внутри страны-конкурента не существует поддержки в вопросе проведения мундиаля.

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Более того, издание утверждает, что подобные действия обязуют ФИФА лишить Катар права на проведение чемпионата мира. Прежде стало известно о массовых случаях коррупции, в которых принимал участие Мохамед бин Хаммам, представитель Катара в организации.

Тем самым, Катар нарушил один из пунктов регламента ФИФА, в котором запрещается делать заявление (устное или письменное) или каким-то образом влиять на кандидатов или других членов ассоциации.

Одним из таковых заявлений могла стать антипропаганда проведения в США чемпионата мира за неделю до голосования. В ней якобы хотели показать ужасающие последствия для страны от мундиаля.

Отметим, что Катар сумел победить в конкурсе заявок, в котором участвовали также США, Австралия, Южная Корея и Япония, и завоевал право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

В отношении катарского штаба ранее выдвигались обвинения в коррупции, однако после продолжавшегося два года расследования ФИФА эти обвинения были сняты.

Чемпионат мира в Катаре должен состояться в 2022 году, при этом впервые турнир пройдет в зимний период - с ноября по декабрь.