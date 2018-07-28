Ведущие защитники "Шахтера" пропустят матч с "Арсенал-Киев" в УПЛ

21:35, 28 июля 2018
Футбол
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Игроки &quot;Шахтера&quot; прибыли на первый домашний матч Премьер-лиги в Харьков / shakhtar.com

29 июля «горняки» примут «Арсенал-Киев», сообщает официальный сайт клуба.

На игру с новичком элитного дивизиона Паулу Фонсека взял 19 футболистов.

Отметим, что из-за травм не прилетели защитники Сергей Кривцов и Ярослав Ракицкий. Также отбывает дисквалификацию Исмаили.

Предварительная заявка выглядит так:

вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

защитники: Олег Данченко, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Богдан Бутко, Данил Игнатенко; 

полузащитники: Александр Зубков, Майкон, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Маркиньос Сиприано, Фернандо, Сергей Болбат, Тайсон, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий;

нападающий: Жуниор Мораес. 

Матч «Шахтер» – «Арсенал-Киев» состоится 29 июля в 19:30 на ОСК «Металлист». 

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Теги: #ФК Шахтер#УПЛ-2018/19#Арсенал-Киев