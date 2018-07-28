Ведущие защитники "Шахтера" пропустят матч с "Арсенал-Киев" в УПЛ
Футболисты донецкого "Шахтера" прибыли в Харьков на первый домашний матч чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги.
29 июля «горняки» примут «Арсенал-Киев», сообщает официальный сайт клуба.
На игру с новичком элитного дивизиона Паулу Фонсека взял 19 футболистов.
Отметим, что из-за травм не прилетели защитники Сергей Кривцов и Ярослав Ракицкий. Также отбывает дисквалификацию Исмаили.
Предварительная заявка выглядит так:
вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;
защитники: Олег Данченко, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Богдан Бутко, Данил Игнатенко;
полузащитники: Александр Зубков, Майкон, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Маркиньос Сиприано, Фернандо, Сергей Болбат, Тайсон, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий;
нападающий: Жуниор Мораес.
Матч «Шахтер» – «Арсенал-Киев» состоится 29 июля в 19:30 на ОСК «Металлист».