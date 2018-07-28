"Александрия" обыграла "Зарю" в матче Премьер-лиги

Игра в Александрии завершилась со счетом 1:0.

В Александрии завершился стартовый матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Александрия" принимала луганскую "Зарю".

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил в обоюдо опасных атаках команд, но реализовать свои моменты, до поры, до времени, ни хозяевам поля, ни гостям не удавалось.

Опасный момент на 79-й минуте не реализовали игроки "Александрии". После навеса Цурикова и скидки партнера Грицук с нескольких метров слету пробил - мимо цели. А уже на 85-й минуте после навеса с левого фланга Евгений Банада опередил Дмитрия Хомченовского и головой пробил в нижний угол.

Таким образом, "Александрия" набрала 3 балла в турнирной таблице первенства.

Позже сегодня состоится еще один матч игрового дня, в котором киевское "Динамо" в гостях сыграет против ФК "Львов".