КДК ФФУ грубо нарушил свой же регламент - официальная позиция ФК "Динамо"

Киевляне огласили свою позицию по поводу решения КДК ФФУ по итогам игры за Суперкубок Украины.

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) обнародовал свою позицию по решению КДК ФФУ относительно эпизодов матча за Суперкубоу Украины.

В "Динамо" крайне недовольны решением комитета, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" в официальном заявлении на сайте клуба.

"Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины грубо нарушил свой же регламент - футболисту «Шахтера» Исмаили, который был удален с поля в матче за Суперкубок, вместо положенных трех матчей дисквалификации дали два, что в рамках действующего регламента невозможно. Причем ФФУ даже не искала хоть каких-то формально-юридических оснований для нарушения регламента. Просто решили, что «Шахтеру» без этого футболиста нельзя играть против «Динамо». Потому зрителям будет неинтересно. Так и записали, а не заморачивались.

А зачем выдумывать? Можно просто каждое решение Федерации принимать «в интересах «Шахтера» и его болельщиков». Или болельщика. Так прямо и писать, чтобы не тратить время на объяснения, которых не может быть. Почему за драку в последнем матче прошлого чемпионата «Динамо» заставили играть следующий домашний матч без зрителей, а «Шахтер» - нет? Почему игру ФК «Львов» против «Динамо» перенесли на день раньше? Почему арбитра, который осмелился удалить из поля игрока «Шахтера», отстранили от судейства в следующих матчах чемпионата? Почему арбитр в матче «Десна» - «Шахтер» отменил чистый мяч, забитый черниговцами?

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Благодаря решению КДК ФФУ по Исмаили теперь на все эти вопросы, возникшие лишь за несколько первых дней чемпионата и на многие другие, можно дать прямой ответ - так нужно «Шахтеру» и его зрителям.

Мы не знаем, почему «Шахтер» не может выигрывать без такой помощи. Но можем предположить, что в дальнейшем в интересах болельщиков этой команды начнут пренебрегать не только регламентом, но и самими правилами игры. Решат, например, что всем соперникам «Шахтера» в интересах зрителей следует назначать по три одиннадцатиметровых. Что соперники «Шахтера» должны в интересах зрителей играть вдесятером против одиннадцати, а, может, и вдевятером. Что матчи с участием «Шахтера» в интересах болельщиков будут продолжаться до тех пор, пока «Шахтер» не выиграет ...

Чем может ответить «Динамо», у которого тоже есть зрители? Наш ответ будет простой - мы всегда будем играть по правилам и соблюдать регламент, что бы там ни придумала ФФУ. Дисквалифицируют весь основной состав - будем играть резервистами. Будут удалять наших игроков по вымышленным причинам - будем играть в десять игроков, в девять, в восемь ... Не засчитают забитый динамовцами мяч - будем забивать еще! Что они еще придумают в интересах зрителей, не можем знать. Знаем одно - мы всегда будем бороться за победу честно.

А тем, кто думает, что закон для них не писан, и что они могут делать все, что хотят, и им за это ничего не будет, хотим напомнить, чем в Украине заканчивается такое поведение. У «Динамо» миллионы болельщиков, которых не обманешь ежедневной ложью из телеканалов, которые пребывают в здравом уме, и которые хотят жить по правилам. А тех, кто так жить не хочет - научат. Не сомневайтесь!", - говорится в заявлении на официальном сайте киевлян.