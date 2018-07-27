КДК ФФУ грубо нарушил свой же регламент - официальная позиция ФК "Динамо"
Футбольный клуб "Динамо" (Киев) обнародовал свою позицию по решению КДК ФФУ относительно эпизодов матча за Суперкубоу Украины.
В "Динамо" крайне недовольны решением комитета, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" в официальном заявлении на сайте клуба.
"Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины грубо нарушил свой же регламент - футболисту «Шахтера» Исмаили, который был удален с поля в матче за Суперкубок, вместо положенных трех матчей дисквалификации дали два, что в рамках действующего регламента невозможно. Причем ФФУ даже не искала хоть каких-то формально-юридических оснований для нарушения регламента. Просто решили, что «Шахтеру» без этого футболиста нельзя играть против «Динамо». Потому зрителям будет неинтересно. Так и записали, а не заморачивались.
А зачем выдумывать? Можно просто каждое решение Федерации принимать «в интересах «Шахтера» и его болельщиков». Или болельщика. Так прямо и писать, чтобы не тратить время на объяснения, которых не может быть. Почему за драку в последнем матче прошлого чемпионата «Динамо» заставили играть следующий домашний матч без зрителей, а «Шахтер» - нет? Почему игру ФК «Львов» против «Динамо» перенесли на день раньше? Почему арбитра, который осмелился удалить из поля игрока «Шахтера», отстранили от судейства в следующих матчах чемпионата? Почему арбитр в матче «Десна» - «Шахтер» отменил чистый мяч, забитый черниговцами?
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Благодаря решению КДК ФФУ по Исмаили теперь на все эти вопросы, возникшие лишь за несколько первых дней чемпионата и на многие другие, можно дать прямой ответ - так нужно «Шахтеру» и его зрителям.
Мы не знаем, почему «Шахтер» не может выигрывать без такой помощи. Но можем предположить, что в дальнейшем в интересах болельщиков этой команды начнут пренебрегать не только регламентом, но и самими правилами игры. Решат, например, что всем соперникам «Шахтера» в интересах зрителей следует назначать по три одиннадцатиметровых. Что соперники «Шахтера» должны в интересах зрителей играть вдесятером против одиннадцати, а, может, и вдевятером. Что матчи с участием «Шахтера» в интересах болельщиков будут продолжаться до тех пор, пока «Шахтер» не выиграет ...
Чем может ответить «Динамо», у которого тоже есть зрители? Наш ответ будет простой - мы всегда будем играть по правилам и соблюдать регламент, что бы там ни придумала ФФУ. Дисквалифицируют весь основной состав - будем играть резервистами. Будут удалять наших игроков по вымышленным причинам - будем играть в десять игроков, в девять, в восемь ... Не засчитают забитый динамовцами мяч - будем забивать еще! Что они еще придумают в интересах зрителей, не можем знать. Знаем одно - мы всегда будем бороться за победу честно.
А тем, кто думает, что закон для них не писан, и что они могут делать все, что хотят, и им за это ничего не будет, хотим напомнить, чем в Украине заканчивается такое поведение. У «Динамо» миллионы болельщиков, которых не обманешь ежедневной ложью из телеканалов, которые пребывают в здравом уме, и которые хотят жить по правилам. А тех, кто так жить не хочет - научат. Не сомневайтесь!", - говорится в заявлении на официальном сайте киевлян.