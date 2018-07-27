ФК "Шахтер" начинает реализацию пакетов Лиги чемпионов

В сентябре «Шахтер» начнет выступления в Лиге чемпионов УЕФА.

29 июля в кассах стадиона «Металлист» стартует продажа пакетов Лиги чемпионов на все домашние матчи «горняков» в групповом этапе турнира.

Приобрести их могут только владельцы абонементов сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте ФК "Шахтер".

Преимущества пакета следующие:

- постоянное место на трибуне ОСК «Металлист»;

- экономия времени и средств (до 50% в сравнении с совокупной стоимостью билетов на три игры группового этапа).

Если вы еще не приобрели абонемент-2018/19, спешите сделать это прямо сейчас в кассах стадиона и онлайн. Каждый владелец абонемента вправе купить один пакет Лиги чемпионов.

Приобрести пакет можно:

- с 29 июля в кассах ОСК «Металлист» (ежедневно с 10:00 до 19:00);

- с 1 августа на shakhtar.com (только для владельцев абонементов: каждый получит СМС со специальным кодом доступа к мероприятию).

Стоимость

Standard: 300, 400, 500, 700, 900 и 1 200 гривен;

SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 2 300 гривен;

Club 1936 (с пакетом гостеприимства): 4 000 гривен;

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 7 000 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 9 000 гривен;

«Семейный клуб»: 500 гривен (детям до 17 лет – скидка 50% в кассах стадиона).