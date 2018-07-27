«Шахтер» улучшит игровую технику с помощью текбола на тренировках

Украинский гранд использует новый вид спорта при подготовке к матчам.

ФК «Шахтер» стал первой футбольной командой Украины и Восточной Европы, которая будет использовать текбол в качестве одной из дисциплин для тренировок.

Сегодня на спортивной базе футбольного клуба прошла официальная церемония передачи текборда - специального стола - игрокам команды от ТМ Parimatch.

«В современном футболе крайне важными элементами является техника и скорость принятия решений, а текбол – идеальная дисциплина для развития этих качеств у игроков. Мы убеждены, что текбол поможет «Шахтеру» не только повторить успех прошлого сезона, а и достичь новых вершин на европейской арене. Поздравляем наших партнеров с полноценным внедрением текбола в тренировочный процесс», отмечает представитель ТМ Parimatch в Украине Вадим Мисюра.

Текбол был придуман в 2016 году в Венгрии и быстро завоевал мировую популярность. В Украину этот вид спорта официально пришел 11 мая текущего года, когда в Киеве прошел первый неофициальный турнир по текболу, в котором приняли участие футболисты ФК «Шахтёр» и журналисты.

Андрей Бабешко, медиа-офицер ФК «Шахтер»: «Действительно, текбол дает возможность игрокам улучшать координацию, технику приема и обработки мяча, а также скорость принятия решений. Уверен, постоянные тренировки будут способствовать развитию мастерства наших игроков. В перспективе не исключена возможность проведения мини-турнира по текболу с участием игроков “Шахтера”, друзей команды и болельщиков».