Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию бывшего генсека ФИФА

14:59, 27 июля 2018
Футбол
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Жером Вальке окончательно отстанен от любой футбольной деятельности на десять лет / REUTERS

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, поданную Жером Вальке, бывшим генеральным секретарем Международной федерации футбола (FIFA) на решение от 24 июня 2016, согласно которому ему было запрещено участвовать в любой деятельности, связанной с футболом в течение десяти лет.

Также Вальке тем решением оштрафовали на 100 000 швейцарских франков, напоминает официальный сайт CAS.

23 февраля 2017 года Жером Валке подал апелляцию в CAS, стремясь оспорить решение, с целью, чтобы санкция, наложенная на него, была отменена окончательно.

Арбитраж CAS провел слушание, в результате которого отклонил апелляцию и подтвердил решение Дисциплинарного комитета FIFA от 24 июня 2016 года. В частности, были подтверждены нарушения Кодекса этики ФИФА в отношении участия г-на Вальке в перепродаже билетов на Кубок мира ФИФА, в связи с его командировочными расходами, а также его участием в сделке между FIFA и компанией по разработке программного обеспечения. Также CAS учел неспособность бывшего генсека Международной федерации футбольных ассоциаций сотрудничать с расследованием ФИФА.

Группа пришла к выводу о том, что преступления, совершенные Жеромом Вальке, были отнесены к серьезной степени тяжести, и поэтому санкции 10-летнего запрета на любую деятельность в футболе и штрафа в 100 000 швейцарских франков были полностью пропорциональны.

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Теги: #коррупция в ФИФА#билеты ФИФА