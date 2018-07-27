Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию бывшего генсека ФИФА

Жером Вальке будет находиться вне футбола следующие 10 лет.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, поданную Жером Вальке, бывшим генеральным секретарем Международной федерации футбола (FIFA) на решение от 24 июня 2016, согласно которому ему было запрещено участвовать в любой деятельности, связанной с футболом в течение десяти лет.

Также Вальке тем решением оштрафовали на 100 000 швейцарских франков, напоминает официальный сайт CAS.

23 февраля 2017 года Жером Валке подал апелляцию в CAS, стремясь оспорить решение, с целью, чтобы санкция, наложенная на него, была отменена окончательно.

Арбитраж CAS провел слушание, в результате которого отклонил апелляцию и подтвердил решение Дисциплинарного комитета FIFA от 24 июня 2016 года. В частности, были подтверждены нарушения Кодекса этики ФИФА в отношении участия г-на Вальке в перепродаже билетов на Кубок мира ФИФА, в связи с его командировочными расходами, а также его участием в сделке между FIFA и компанией по разработке программного обеспечения. Также CAS учел неспособность бывшего генсека Международной федерации футбольных ассоциаций сотрудничать с расследованием ФИФА.

Группа пришла к выводу о том, что преступления, совершенные Жеромом Вальке, были отнесены к серьезной степени тяжести, и поэтому санкции 10-летнего запрета на любую деятельность в футболе и штрафа в 100 000 швейцарских франков были полностью пропорциональны.