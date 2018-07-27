Болельщики Динамо-Брест требуют вернуть Милевского в команду
На матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между брестским "Динамо" и греческим "Атромитосом" (4:3) фанаты хозяев поля развернули баннер.
Плакат содержал обращение к главному тренеру Алексею Шпилевскому вернуть в команду Артема Милевского и Алексея Гавриловича, сообщает Прессбол.
Плакат с обращением держала "крыса, покидающая брестский корабль".
"Миля, Миля! Шпиля, верни игроков!", было написано на плакате.
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Ранее белорусские СМИ сообщали о том, что причиной отчисления Милевского из брестского клуба стало нарушение режима со стороны игрока.
Однако позже пресс-секретарь Динамо Ольга Хижникова сообщила о том, что Милевского планировали выставить на трансфер. Это подтвердил и Шпилевский, сообщивший о том, что украинец знал о том, что не входит в планы нового наставника брестской команды.
Сейчас Милевский пребывает в статусе свободного агента и еще не определился со своим будущим.