57-летний Марадона женится на 28-летней возлюбленной

12:30, 27 июля 2018
Футбол
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Диего Марадона женится в 57 лет / instagram.com/red92cadadiamas

Произошло это на вечеринке в Буэнос-Айресе, посвященной дню рождения Росио, сообщает Isport со ссылкой на red92cadadiamas.

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В ближайшее время 57-летний Марадона сыграет свою очередную свадьбу.

Напомним, что в 2014 году аргентинец уже делал Росио предложение, но тогда пара скандально рассталась. Диего обвинил девушку в краже драгоценностей, но позже забрал заявление из полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее Марадона попался пьяным за рулем у себя на родине, в Аргентине. 

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Теги: #Аргентина#Диего Марадона