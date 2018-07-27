57-летний Марадона женится на 28-летней возлюбленной

Знаменитый аргентинский экс-футболист и функционер свяжет себя узами брака.

Легендарный аргентинец Диего Марадона сделал предложение своей 28-летней возлюбленной Росио Оливе и девушка ответила "да".

Произошло это на вечеринке в Буэнос-Айресе, посвященной дню рождения Росио, сообщает Isport со ссылкой на red92cadadiamas.

Читайте такжеФИФА лишила Марадону гонораров за неприличные жесты

В ближайшее время 57-летний Марадона сыграет свою очередную свадьбу.

Напомним, что в 2014 году аргентинец уже делал Росио предложение, но тогда пара скандально рассталась. Диего обвинил девушку в краже драгоценностей, но позже забрал заявление из полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее Марадона попался пьяным за рулем у себя на родине, в Аргентине.