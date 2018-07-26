Мариуполь упустил победу над шведским Юргорденом в первом матче Лиги Европы

Украинский клуб пропустил гол в компенсированное время и не смог сохранить победный счет.

Украинские клубы начали новый еврокубковый сезон. ФК "Мариуполь" сыграл вничью в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

В Стокгольме мариупольцы не смогли победить шведскую команду "Юргорден". Команды сыграли вничью 1:1, сообщает официальный сайт УЕФА.

На 37-й минуте "Мариуполь" реализовал одну из немногих голевых возможностей. Яворский забил головой после навеса Чурко с углового.

Во второй тайме обе команды чаще действовали на контратаках. В итоге шведский клуб спасся от поражения на 4-й компенсированной минуте. Сенегальский форвард "Юргордена" Алиу Баджи отправил мяч головой в ворота Худжамова.

На 7-й компенсированной минуте (!) "Мариуполь" чуть не проиграл - штанга спасла украинцев после удара Баджи.

Ответный матч с "Юргорденом" состоится через неделю, 2 августа, в Одессе.