Хорват Вида договорился о контракте с Ливерпулем

Интерес к защитнику также проявляли "Барселона", "Атлетико", "Эвертон" и "Вест Хэм".

Защитник турецкого «Бешикташа» и национальной сборной Хорватии Домагой Вида близок к переходу в английский «Ливерпуль».

Об этом сообщает издание A Spor.

Отмечается, что Вида согласовал с английским клубом двухлетний контракт с правом продления ещё на сезон. Сумма трансфера составит около € 25 млн.

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Ранее интерес к хорватскому защитнику проявляли «Эвертон», «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко и мадридский «Атлетико». По версии некоторых источников, кандидатурой Виды интересовалась также "Барселона".

Домагой Вида перешёл в «Бешикташ» в декабре 2017 года. Ранее он на протяжении пяти лет выступал за киевское «Динамо».

На завершившемся в России ЧМ-2018 Вида помог сборной Хорватии дойти до финала турнира. 29-летний защитник принял участие в шести матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Однако самый резонансный эпизод произошел сразу после четвертьфинального матча Хорватии против россиян, когда Вида и менеджер хорватов Огнен Вукоевич записали видео со словами "Слава Украине!".