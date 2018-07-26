Легендарный тренер МЮ Фергюсон впервые обратился к болельщикам после инсульта (видео)

17:39, 26 июля 2018
Футбол
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Алекс Фергюсон / REUTERS

Легендарный тренер, экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон записал видеообращение, которое было опубликовано на официальном твиттере "МЮ".

«В первую очередь хочу поблагодарить врачей, благодаря которым я сижу здесь и говорю все эти слова. Спасибо вам от меня и всей моей семьи. Также сообщения со всего мира с наилучшими пожеланиями очень помогли мне. Спасибо вам за поддержку. В новом сезоне я вернусь и буду наблюдать за матчами команды. Пока же хочу пожелать удачи Жозе (Моуриньо) и игрокам», - сказал Алекс Фергюсон.

Сэр Алекс был срочно госпитализирован 5 мая с кровоизлиянием в мозг. В течение трех дней он пребывал в коме, а окончательно из больницы его выписали только в начале июня.

76-летний тренер – живая легенда "МЮ". Он возглавлял команду в 1986-2013 годах и за это время 13 раз выиграл чемпионат Англии и дважды – Лигу чемпионов.

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Теги: #Алекс Фергюсон