Легендарный тренер МЮ Фергюсон впервые обратился к болельщикам после инсульта (видео)

Сэр Алекс поблагодарил врачей и пожелал удачи "Манчестер Юнайтед".

Легендарный тренер, экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон записал видеообращение, которое было опубликовано на официальном твиттере "МЮ".

«В первую очередь хочу поблагодарить врачей, благодаря которым я сижу здесь и говорю все эти слова. Спасибо вам от меня и всей моей семьи. Также сообщения со всего мира с наилучшими пожеланиями очень помогли мне. Спасибо вам за поддержку. В новом сезоне я вернусь и буду наблюдать за матчами команды. Пока же хочу пожелать удачи Жозе (Моуриньо) и игрокам», - сказал Алекс Фергюсон.

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.



Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.



Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e — Manchester United (@ManUtd) July 26, 2018

Сэр Алекс был срочно госпитализирован 5 мая с кровоизлиянием в мозг. В течение трех дней он пребывал в коме, а окончательно из больницы его выписали только в начале июня.

76-летний тренер – живая легенда "МЮ". Он возглавлял команду в 1986-2013 годах и за это время 13 раз выиграл чемпионат Англии и дважды – Лигу чемпионов.