Сборная Украины (U-19) пропустила 5 голов от Португалии в полуфинале Евро-2018

Подопечные Александра Петракова не сумели выйти в финал юниорского чемпионата Европы.

Юниорская сборная Украины по футболу (игроки до 19 лет) завершила свои выступления в финальной части Евро-2018, который проходит в Финляндии.

В полуфинале украинские юниоры потерпели разгромное поражение от Португалии - 0:5. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Уже на 2-й минуте счет был открыт - Педро Корреа забил после навеса с левого фланга от Жоау Невеша Филипе.

На 12-й минуте травмировался Владислав Супряга. Вместо него вышел Андрей Кулаков.

В период с 19-й по 30-ю минуты португальцы забили еще четыре гола. Счет - 5:0 - сохранился до финального свистка.

Евро-2018 (U-19)

1/2 финала

Украина U-19 - Португалия U-19 - 0:5

Голы: 0:1 – 2 Педро, 0:2 – 19 Жоау Филипе, 0:3 – 21 Жоау Филипе, 0:4 –28 Франсиску Тринкан, 0:5 – 30 Франсиску Тринкан.

Украина U-19 – Кучерук, Бондарь, Попов, Конопля (Сафронов, 34), Миколенко, Дришлюк, Корниенко, Булеца, Хахлев, Цитаишвили, Супряга (Кулаков, 12).

Напомним, юниорская сборная Украины набрала 7 очков в группе, где выступала вместе с командами Англии, Франции и Турции. Подопечные Александра Петракова заняли первое место в своем квартете и вышли в полуфинал.

Кроме того, украинская сборная получила право выступить на чемпионате мира среди 20-летних, который в следующем году будет принимать Польша.