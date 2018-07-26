Лучшим тренером 1-го тура УПЛ признан Вернидуб
16:04, 26 июля 2018Футбол
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"Заря" под руководством Юрия Вернидуба обыграла "Мариуполь".
Юрий Вернидуб / УНИАН
Всеукраинское объединение футбольных тренеров назвало лучшего тренера по итогам стартового тура Премьер-лиги.
Награда досталась главному тренеру «Зари» Юрию Вернидубу, под руководством которого луганчане добыли волевую победу над «Мариуполем» (2:1).
Украинский специалист получил средний бал 4,6 из 5.
Напомним, что 1-й тур УПЛ начался в минувшее воскресенье, а завершился в среду - "Динамо" обыграло дома "Ворсклу", а "Шахтер" добыл победу в гостях над "Десной".
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