Адвокат экс-футболиста киевского Динамо Гусева обвинил другого экс-игрока Ващука в мошенничестве в особо крупном размере

Еще в 2008-м году Владислав Ващук одолжил у своего друга и одноклубника Олега Гусева 60 тысяч долларов США, и с тех пор вернул только 10 тысяч.

Прокуратура Киева не предъявляет обвинения экс-футболисту киевского Динамо Владиславу Ващуку в мошенничестве в особо крупном размере, несмотря на фактически доказанный эпизод преступления - взятие в долг у другого экс-игрока киевского Динамо Олега Гусева 60 тысяч долларов и отказ в возвращении большей части суммы долга.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили глава Всеукраинского фонда защиты футболистов и тренеров Олег Печёрный и адвокат легенды украинского футбола Олега Гусева - Юрий Лещенко.

В частности, Олег Печёрный заметил: "Сегодня мы хотим довести до сведения общественности ситуацию с весьма щекотливым делом. Два друга и экс-одноклубника Олег Гусев и Владислав Ващук попали в весьма пикантную ситуацию. Ващук одолжил у своего товарища крупную сумму денег и не возвращает средства. На протяжении долгого времени Ващук обещал Гусеву вернуть всю сумму долга. А когда Гусев, в итоге, попросил написать расписку, Ващук отказался. В итоге, было возбуждено уголовное дело, есть свидетели - шесть человек, в том числе сотрудники банка, которые подтвердили выдачу денег Ващуку. Тем не менее, несмотря на практически расследованное преступление, в Прокуратуре Киева отказываются предъявлять обвинения Ващуку.

Адвокат Юрий Лещенко раскрыл подробности ситуации: "Еще в 2008-м году Ващук одолжил у Гусева 60 тысяч долларов США, как он пояснил, "на развитие бизнеса". По его словам, одолжил буквально "на пару месяцев". После этого, в отношениях друзей долгое время ничего не менялось. Где-то раз в полгода Гусев звонил Ващуку, тот подтверждал, что все помнит и обещал, вернуть деньги. Со временем, он вернул 10 тысяч долларов из этой суммы. А когда в конце 2017-го года Гусев попросил Ващука написать расписку, тот отказался. И с тех пор он не признает даже сам факт того, что должен какие-либо деньги Гусеву".

Любопытно, что получал эти деньги лично Ващук из рук работника банка. Оба - Гусевв и Ващук - были VIP-клиентами одного и того же финансового учреждения. Обоих хорошо знают сотрудники банка. И по просьбе, Гусева сделанной в форме телефонного звонка в банк, менеджер выдал Ващуку деньги. Самого Гусева в этот момент в банке не было.

"Почему Прокуратура Киева отказывается предъявлять обвинения Ващуку?, - вопрошает Олег Печёрный. - Дело в том, что Ващук является кумом президента ФФУ и главы Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Андрея Павелко. Здесь прослеживаются явные признаки коррупции. Правоохранительные органы просто "тормозят" дело. Ссылаются на то, что нужно провести очную ставку между Гусевым и Ващуком. Разумеется, Ващук и его адвокат всячески затягивают процесс. Переносят очную ставку каждый раз на более поздний срок. Конечно, эта ситуация возмутит любого нормального человека. Мы живем, вроде бы, в правовом демократическом государстве. А на самом деле получается, что даже дело с участием двух авторитетных людей, звезд футбола, участников чемпионата мира-2006 не можем расследовать до конца. Что тогда уже говорить про рядовых граждан Украины с их проблемами..."

"И еще... В зале сегодня очень мало людей, - добавил Олег Печёрный. - У меня есть информация о том, что люди причастные к ФФУ устроили своеобразный троллинг. Обзванивали журналистов и просили не приходить в УНИАН на пресс-конференцию Печёрного и Лещенко. Эти люди зависят от ФФУ, их берут в пресс-пул на выездные матчи сборной Украины за средства федерации. Это элементарное безобразие".

Адвокат добавил, что если обвинение будет официально предъявлено Ващуку и дело все-таки будет доведено до суда, экс-футболисту грозит от 5 до 12 лет тюремного заключения.

"Обращаюсь к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и Министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием немедленно обязать Прокуратуру Киева предъявить обвинение Ващуку. На лицо все признаки состава тяжкого преступления", - подытожил Печёрный.