ФФУ готовит отстранение от футбола десятков людей - СМИ

Майский скандал с договорными матчами завершится громкими разоблачениями.

Следственные органы Украины проводят допросы в деле по организации договорных поединков.

По результату следственных мероприятий ФФУ готовит отстранение от футбола десятков людей, сообщает SportArena со ссылкой на информацию журналиста Константина Андриюка в шоу ТаТоТаке.

«Проходят допросы. Будут выдвигаться подозрения и совсем скоро будут громкие разоблачения и пожизненные дисквалификации. Речь идет о десятках людей», — сказал журналист.

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Месяц тому правоохранительные органы провели второй этап масштабной спецоперации по борьбе с коррупцией в украинском футболе. В общей сложности было проведено более 30 обысков в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Львовской, Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.

Впервые же обыски были проведены 22 мая. В ходе специальной пресс-конференции МВД стало известно о подозрениях в участии в договорных матчах в отношении 30 украинских клубов, пять из которых на тот момент представляли УПЛ.

Ранее первый вице-президент ФФУ Назар Холодницкий сообщил, что первые уголовные производства будут переданы в суд до конца лета.