Шахтер обыграл черниговскую Десну в ее дебютном матче в УПЛ

Дебютный гол за горняков провел экс-динамовец Мораес.

В Чернигове состоялся матч 1-го тура Премьер-лиги, в котором дебютант УПЛ "Десна" принимала "Шахтер". Победу одержал действующий чемпион страны со счетом 2:0, сообщает официальный сайт УПЛ.

Уже на 14-й минуте «Десна» забила, но гол не засчитали. Судейская бригада в спорном эпизоде зафиксировала офсайд у игрока черниговской команды Артема Фаворова, который скинул мяч под удар партнеру.

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После этого забивали лишь горняки. На 31-й минуте новичок горняков Мораес впервые отличился за «Шахтер» – 0:1. На 55-й минуте Марлос удвоил преимущество – он классно сыграл в стенку с Коваленко, прошел защитника и переиграл голкипера соперника – 0:2.

Таким образом, "Шахтер", как и "Динамо", набрал 3 очка, начав с победы выступления в УПЛ в новом сезоне.

Добавим, что Чернигов впервые в истории принимал матч высшего дивизиона чемпионата Украины по футболу.