Динамо под дождем обыграло Ворсклу в 1-м туре УПЛ (видео)

Победу "бело-синим" принес гол Артема Беседина.

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся поединок 1-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" - "Ворскла".

В стартовой встрече чемпионата Украины динамовцы переиграли бронзового призера предыдущего первенства со счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Матч проходил без зрителей из-за решения КДК ФФУ - киевский клуб был наказан за нарушения своих болельщиков в предыдущем сезоне. Кроме того, почти весь матч проходил под дождем на мокром поле.

Судьбу встречи решил единственный гол динамовца Артема Беседина. На 33-й минуте он запрессинговал голкипера гостей Богдана Шуста, отобрал у него мяч и с острого угла отправил его в цель. Полет мяча слегка подкорректировал защитник "Ворсклы" Арменд Даллку, который коснулся последним "снаряда" - по версии режиссеров телетрансляции, это автогол.

Игра проходила в спокойном темпе, и больше игрокам обеих команд отличиться не удалось.

Таким образом, "Динамо" стартовало в чемпионате с победы, набрав 3 очка.