Онлайн-видеотрансляция: Динамо - Ворскла, Премьер-лига, 1-й тур

Киевское "Динамо" проводит стартовый матч в рамках УПЛ.

Сегодня в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" состоится матч 1-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором встретятся киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Матч начнется в 19.00, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Для обеих команд єтот поединок является первым испытанием в новом сезоне в рамках УПЛ. Впрочем, киевляне точно должны были готовиться к дуэли на мажорной ноте - в минувшую субботу "Динамо" в Одессе обыграло "Шахтер" - 1:0, став обладателем Суперкубка Украины-2018.

Напмоним, что чемпионат украинской Премьер-лиги стартовал в воскресенье, 22 июля. Победы в первых матчах одержали "Заря" (Луганск), "Александрия", ФК "Львов" и "Черноморец" (Одесса).

Матч "Динамо" - "Ворскла" начнется в 19.00.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".