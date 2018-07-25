ФИФА определила самый красивый гол ЧМ-2018 (видео)

Также названы топ-10 голов турнира.

ФИФА назвала лучший гол на чемпионате мира по футболу-2018.

Его автором стал защитник сборной Франции Бенжамен Павар, сообщает официальный сайт организации.

В матче 1/8 финала ЧМ против Аргентины (4:3) 22-летний игрок нанес пушечный удар внешней стороной стопы по воротам аргентинцев и сравнял счет в игре, после чего французы одержали волевую победу со счетом 4:3 и вышли в 1/4 финала.

Всего в список претендентов включили 18 голов.

Второе место занял колумбиец Хуан Кинтеро с ударом низом со штрафного в матче группового этапа против Японии, а третьим стал дальний удар капитана сборной Хорватии Луки Модрича в ворота Аргентины, также на групповом этапе.

Павар - первый европейский игрок, ставший автором лучшего гола турнира, с тех пор, как этот приз был учрежден в 2006 году.

На ЧМ-2014 в Бразилии трофей достался обладателю «Золотой бутсы» Хамесу Родригесу за удар с лета, который в конце года принес ему также вручаемую ФИФА премию Ференца Пушкаша.

Еще раньше победителями становились аргентинец Макси Родригес (2006) и уругваец Диего Форлан (2010).