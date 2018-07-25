Донецкий Олимпик подписал француза Тейшейру

Контракт подписан на три года.

Донецкий "Олимпик" объявил о подписании контракта с французским полузащитником Максимом Тейшейрой.

Официальный сайт донетчан сообщает о том, что договор с хавбеком подписан на три года.

Максим Тейшейра является воспитанником клубной академии "Тура", за который выступал в Лиге 2 (17 матчей и 1 результативная передача) с 2014-го по 2017 год. Летом прошлого года он пополнил состав "Авои", выступающего в пятом дивизионе Франции, где был игроком основы.

Помимо выступлений на позиции атакующего полузащитника, Максим Тейшейра также способен занять место центрфорварда.

Напомним, в первом туре УПЛ донецкий "Олимпик" уступил "Черноморцу" (1:2). Следующий поединок олимпийцы проведут против "Ворсклы" 29 июля.