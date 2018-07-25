Ярмоленко попал в символическую сборную новичков английской Премьер-лиги

17:35, 25 июля 2018
Футбол
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Ярмоленко в новой форме / whufc.com

В команде лучших летний приобретений 28-летний футболист расположился на позиции левого нападающего. Также в сборную попал уже экс-игрок «Шахтера» Фред, который за рекордные деньги перебрался в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Ярмоленко уже успел провести за «Вест Хэм» несколько контрольных поединков, и пока тренер «молотобойцев» Мануэль Пеллегрини доволен действиями украинца.

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Теги: #Андрей Ярмоленко#АПЛ