Ярмоленко попал в символическую сборную новичков английской Премьер-лиги
17:35, 25 июля 2018Футбол
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Украинец занял позицию левого нападающего.
Ярмоленко в новой форме / whufc.com
Украинский игрок «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко попал в символическую сборную новичков английской Премьер-лиги по версии Bleacher Report Football.
В команде лучших летний приобретений 28-летний футболист расположился на позиции левого нападающего. Также в сборную попал уже экс-игрок «Шахтера» Фред, который за рекордные деньги перебрался в «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Ярмоленко уже успел провести за «Вест Хэм» несколько контрольных поединков, и пока тренер «молотобойцев» Мануэль Пеллегрини доволен действиями украинца.
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