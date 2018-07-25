Украинец занял позицию левого нападающего.

Украинский игрок «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко попал в символическую сборную новичков английской Премьер-лиги по версии Bleacher Report Football.

В команде лучших летний приобретений 28-летний футболист расположился на позиции левого нападающего. Также в сборную попал уже экс-игрок «Шахтера» Фред, который за рекордные деньги перебрался в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Ярмоленко уже успел провести за «Вест Хэм» несколько контрольных поединков, и пока тренер «молотобойцев» Мануэль Пеллегрини доволен действиями украинца.