Пирло стал тренером сборной Италии
16:11, 25 июля 2018Футбол
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Легенда итальянского футбола Андреа Пирло будет ассистентом Роберто Манчини.
Андреа Пирло / tpi.it
Экс-игрок "Интера", "Милана", "Ювентуса" и других клубов, чемпион мира 2006 года Андреа Пирло вошел в тренерский штаб наставника сборной Италии Роберто Манчини.
Об этом сообщает информационное агенство Ansa.
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Сообщается, что Федерация футбола Италии уже отправила официальное предложение Пирло, и тот согласился.
Андреа Пирло завершил карьеру футболиста в мае 2017-го. Последним клубом легендарного итальянца был американский «Нью-Йорк Сити».
Напомним, Роберто Манчини возглавил сборную Италии в начале лета 2018 года после того, как она впервые за 60 лет не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира.
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