Пирло стал тренером сборной Италии

Легенда итальянского футбола Андреа Пирло будет ассистентом Роберто Манчини.

Экс-игрок "Интера", "Милана", "Ювентуса" и других клубов, чемпион мира 2006 года Андреа Пирло вошел в тренерский штаб наставника сборной Италии Роберто Манчини.

Об этом сообщает информационное агенство Ansa.

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Сообщается, что Федерация футбола Италии уже отправила официальное предложение Пирло, и тот согласился.

Андреа Пирло завершил карьеру футболиста в мае 2017-го. Последним клубом легендарного итальянца был американский «Нью-Йорк Сити».

Напомним, Роберто Манчини возглавил сборную Италии в начале лета 2018 года после того, как она впервые за 60 лет не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира.