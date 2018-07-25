НАПК требует от ФФУ Продакшен информацию относительно возможных нарушений со стороны Павелко

Национальное агентство по предотвращению коррупции заявил, что ООО ФФУ Продакшен не предоставило информацию, необходимую для расследования возможных нарушений со стороны президента ФФУ Андрея Павелко.

Сегодня, 25 июля, НАПК на своем заседании вынес предписание директору ФФУ Продакшен Андрею Бондаренко с требованием предоставить необходимую информацию и копии документов.

Внесено предписание директору ООО «ФФУ Продакшн» Андрею Бондаренко в связи с невыполнением законных требований Национального агентства по предоставлению информации и документов, что является нарушением требований части четвертой статьи 12 Закона Украины «О предотвращении коррупции», говорится в официальном релизе агентства.

«ООО ФФУ Продакшен не предоставила в полном объеме информацию и копии документов на запрос НАПК, который был направлен для выяснения изложенных в сообщении одной из общественных организаций обстоятельств относительно возможных нарушений народным депутатом Украины Андреем Павелко требований по предотвращению конфликта интересов, а также ограничениям на совмещение с иными видами деятельности», — сообщает НАПК.

Предписания НАПК являются обязательными к исполнению. За невыполнение предусмотрена административная ответственность в размере от 100 до 250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. В случае повторного нарушения — от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.