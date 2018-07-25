НАПК требует от ФФУ Продакшен информацию относительно возможных нарушений со стороны Павелко

15:38, 25 июля 2018
Футбол
53 0
НАПК хочет проверить деятельность президента ФФУ Павелко / ffu.org.ua

Сегодня, 25 июля, НАПК на своем заседании вынес предписание директору ФФУ Продакшен Андрею Бондаренко с требованием предоставить необходимую информацию и копии документов.

Внесено предписание директору ООО «ФФУ Продакшн» Андрею Бондаренко в связи с невыполнением законных требований Национального агентства по предоставлению информации и документов, что является нарушением требований части четвертой статьи 12 Закона Украины «О предотвращении коррупции», говорится в официальном релизе агентства.

«ООО ФФУ Продакшен не предоставила в полном объеме информацию и копии документов на запрос НАПК, который был направлен для выяснения изложенных в сообщении одной из общественных организаций обстоятельств относительно возможных нарушений народным депутатом Украины Андреем Павелко требований по предотвращению конфликта интересов, а также ограничениям на совмещение с иными видами деятельности», — сообщает НАПК.

Предписания НАПК являются обязательными к исполнению. За невыполнение предусмотрена административная ответственность в размере от 100 до 250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. В случае повторного нарушения — от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #НАПК#Президент ФФУ Павелко