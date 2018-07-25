НАПК требует от ФФУ Продакшен информацию относительно возможных нарушений со стороны Павелко
Сегодня, 25 июля, НАПК на своем заседании вынес предписание директору ФФУ Продакшен Андрею Бондаренко с требованием предоставить необходимую информацию и копии документов.
Внесено предписание директору ООО «ФФУ Продакшн» Андрею Бондаренко в связи с невыполнением законных требований Национального агентства по предоставлению информации и документов, что является нарушением требований части четвертой статьи 12 Закона Украины «О предотвращении коррупции», говорится в официальном релизе агентства.
«ООО ФФУ Продакшен не предоставила в полном объеме информацию и копии документов на запрос НАПК, который был направлен для выяснения изложенных в сообщении одной из общественных организаций обстоятельств относительно возможных нарушений народным депутатом Украины Андреем Павелко требований по предотвращению конфликта интересов, а также ограничениям на совмещение с иными видами деятельности», — сообщает НАПК.
Предписания НАПК являются обязательными к исполнению. За невыполнение предусмотрена административная ответственность в размере от 100 до 250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. В случае повторного нарушения — от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.