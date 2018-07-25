"Ливерпуль" не будет заключать контракт с Видой

Информация о заинтересованности английского клуба в услугах хорвата оказалась спекуляцией.

Английский "Ливерпуль" не собирается подписывать контракт с центральным защитником турецкого "Бешикташа" Домагоем Видой.

Более того, в планы главного тренера команды Юргена Клоппа вообще не входит подписание игрок в центр обороны этим летом, сообщает SportArena со ссылкой на Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что представители клуба отправляются в Турцию для завершения переговоров по хорвату, однако в стане мерсисайдцев только удивились этим спекуляциям.

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По информации СМИ, "Бешикташ" требует за хорвата 30 миллионов евро, а в его услугах также заинтересованы испанские "Атлетико", "Севилья", а аткже английские "Эвертон" и "Лестер".

Причиной повышенного внимания к игроку стало его выступление со сборной Хорватии на чемпионате мира-2018, где команда в финале уступила Франции (2:4).

Домагой Вида пять лет провел в составе киевского "Динамо" (161 матч, 13 голов), после чего в январе 2018 года перебрался в "Бешикташ" на правах свободного агента.