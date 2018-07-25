"Ливерпуль" не будет заключать контракт с Видой

13:53, 25 июля 2018
Футбол
389 1
Экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида стал одним из героев сборной Хорватии на ЧМ-2018 / REUTERS

Более того, в планы главного тренера команды Юргена Клоппа вообще не входит подписание игрок в центр обороны этим летом, сообщает SportArena со ссылкой на Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что представители клуба отправляются в Турцию для завершения переговоров по хорвату, однако в стане мерсисайдцев только удивились этим спекуляциям.

Читайте такжеЭкс-игрок киевского "Динамо" Вида близок к переходу в «Ливерпуль»

По информации СМИ, "Бешикташ" требует за хорвата 30 миллионов евро, а в его услугах также заинтересованы испанские "Атлетико", "Севилья", а аткже английские "Эвертон" и "Лестер".

Причиной повышенного внимания к игроку стало его выступление со сборной Хорватии на чемпионате мира-2018, где команда в финале уступила Франции (2:4).

Домагой Вида пять лет провел в составе киевского "Динамо" (161 матч, 13 голов), после чего в январе 2018 года перебрался в "Бешикташ" на правах свободного агента.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #трансферы#Домагой Вида#летнее межсезонье