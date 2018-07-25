Марадона попался пьяным за рулем на отдыхе в Аргентине (видео)

Неизвестно, ездил ли на машине легендарный игрок и функционер в таком виде, или его удалось отговорить от поездки.

Знаменитый аргентинский футболист, тренер и функционер Диего Марадона отправился на отдых в родную Аргентину, после своего назначения на посто одного из руководителей белорусского клуба Динамо (Брест).

Однако спокойно отдохнуть ему не дали, сообщает Isport.

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Один из местных телеканалов хотел взять у легенды интервью и застал его врасплох. Марадона предстал перед объективами камер за рулем своего автомобиля в нетрезвом состоянии.

Остается неизвестным, отправился ли аргентинец в путь или же добросовестные журналисты отговорили его от столь опасной затеи.

Как сообщал УНИАН, ранее Марадона отличился плохим поведением на матчах ЧМ-2018 с участием сборной Аргентины, после чего был исключен из программы "легенды ФИФА" и лишен гонораров от Международной федерации футбола.