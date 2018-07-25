"Шахтер" и "Динамо" проведут первые матчи в новом сезоне Премьер-лиги

Горняки сыграют в Чернигове с "Десной", а киевляне - дома, против "Ворсклы".

Сегодня состоятся последние два матча 1-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, где старт в новом сезоне примут многолетние лидеры отечественного первенства - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Обе игры начнутся в 19.00, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

"Шахтеру" в Чернигове будет противостоять новичок элитного дивизиона местная "Десна". Матч пройдет на стадионе им. Юрия Гагарина.

В свою очередь, киевляне на НСК "Олимпийский" примут полтавскую "Ворсклу".

Новый сезон УПЛ, стартовал в воскресенье, 22 июля. Победы в первых матчах уже одержали "Заря" (Луганск), "Александрия", ФК "Львов" и "Черноморец" (Одесса).