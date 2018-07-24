Стали известны претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Французы Зидан и Дешам, испанец Гвардиола, хорват Далич и другие специалисты претендуют на награду.

ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера 2018 года.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

В число претендентов в этой номинации вошли 11 специалистов: Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Станислав Черчесов (сборная России), Эрнесто Вальверде («Барселона»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции), Зинедин Зидан («Реал»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Диего Симеоне («Атлетико»).

Три финалиста будут названы позже, а победителя объявят в Лондоне 24 сентября в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.

Напомним, сегодня ФИФА назвала также 10 претендентов на звание лучшего игрока года.