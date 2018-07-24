ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года
18:17, 24 июля 2018Футбол
204 0
Месси, Роналду, Де Брюйне, Салах и другие поборются за награду.
FIFA
ФИФА определила номинантов на приз лучшем игроку года.
На это звание претендуют 10 футболистов:
Эден Азар (Бельгия, «Челси»);
Рафаэль Варан (Франция, «Реал»);
Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»);
Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»);
Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»);
Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);
Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»);
Лука Модрич (Хорватия, «Реал»);
Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»);
Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).
Проголосовать за лучшего игрока года можно на официальном сайте ФИФА.
Отметим, что кандидатов выбирали легенды ФИФА, в их числе Дидье Дрогба, Кака, Фабио Капелло, Фрэнк Лэмпард, Лотар Маттеус, Алессандро Неста, Роналдо и другие.
Награда будет вручена на торжественной церемонии в Лондоне 24 сентября этого года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter