ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года

18:17, 24 июля 2018
Футбол
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FIFA

На это звание претендуют 10 футболистов:

Эден Азар (Бельгия, «Челси»);

Рафаэль Варан (Франция, «Реал»);

Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»);

Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»);

Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»);

Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);

Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»);

Лука Модрич (Хорватия, «Реал»);

Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»);

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).

Проголосовать за лучшего игрока года можно на официальном сайте ФИФА.

Отметим, что кандидатов выбирали легенды ФИФА, в их числе Дидье Дрогба, Кака, Фабио Капелло, Фрэнк Лэмпард, Лотар Маттеус, Алессандро Неста, Роналдо и другие.

Награда будет вручена на торжественной церемонии в Лондоне 24 сентября этого года.

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Теги: #ФИФА