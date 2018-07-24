ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года

Месси, Роналду, Де Брюйне, Салах и другие поборются за награду.

ФИФА определила номинантов на приз лучшем игроку года. На это звание претендуют 10 футболистов: Эден Азар (Бельгия, «Челси»); Рафаэль Варан (Франция, «Реал»); Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»); Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»); Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»); Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»); Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»); Лука Модрич (Хорватия, «Реал»); Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»); Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»). Проголосовать за лучшего игрока года можно на официальном сайте ФИФА. Отметим, что кандидатов выбирали легенды ФИФА, в их числе Дидье Дрогба, Кака, Фабио Капелло, Фрэнк Лэмпард, Лотар Маттеус, Алессандро Неста, Роналдо и другие. Награда будет вручена на торжественной церемонии в Лондоне 24 сентября этого года.

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