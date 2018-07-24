Цыганков обещает побрить голову - если Динамо выиграет УПЛ

15:08, 24 июля 2018
Футбол
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Цыганков готов побриться ради победы в УПЛ / Reuters

Ведущий игрок киевлян пообещал кардинально изменить имидж в случае победы в чемпионате, сообщает FootballHub.

20-летний Цыганков в системе Динамо с 2013 года, в основной команде - с 2016 года. Дебютировал за основной состав киевлян в возрасте 18 лет.

Является двукратным серебряным призером чемпионата Украины и двукратным финалистом Кубка Украины. В минувшую субботу, 21 июля, выиграл с "Динамо" первый трофей в карьере - Суперкубок Украины.

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Теги: #Динамо Киев#Виктор Цыганков