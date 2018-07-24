Цыганков обещает побрить голову - если Динамо выиграет УПЛ

Лидер киевлян готов пойти на радикальные действия, если команда успешно выступит в чемпионате Украины.

Один из основных игроков киевского "Динамо" Виктор Цыганков побреет голову, если выиграет украинскую футбольную Премьер-лигу.

Ведущий игрок киевлян пообещал кардинально изменить имидж в случае победы в чемпионате, сообщает FootballHub.

20-летний Цыганков в системе Динамо с 2013 года, в основной команде - с 2016 года. Дебютировал за основной состав киевлян в возрасте 18 лет.

Является двукратным серебряным призером чемпионата Украины и двукратным финалистом Кубка Украины. В минувшую субботу, 21 июля, выиграл с "Динамо" первый трофей в карьере - Суперкубок Украины.