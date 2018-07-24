"Шахтер" представил новый комплект выездной формы

Следующий уровень – именно такой характер олицетворяет форма, выполненная в совершенно новых цветах: серо-бежевая с полосами.

ФК «Шахтер» совместно с техническим спонсором Nike представили комплект выездной формы сезона-2018/19

Следующий уровень – именно такой характер олицетворяет форма, выполненная в совершенно новых цветах: серо-бежевая с полосами, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Традиционно для Nike экипировка сочетает в себе высокотехнологичность и инновационность.

Терморегулирующая технология Nike Dri-Fit 2 еще лучше испаряет влагу в зоне повышенного потоотделения. Благодаря этому футболки игроков будут оставаться сухими, легкими и комфортными. Лазерная перфорация и сетчатые вставки на спине обеспечат оптимальное охлаждение, так что футболистам ничто не помешает сфокусироваться на игре.

Заботясь об окружающей среде, при производстве формы Nike использовали 100% переработанного полиэстера.

«Шахтер» дебютирует в новой форме 25 июля в матче 1-го тура Премьер-лиги с «Десной». Начало игры в Чернигове в 19:00.

Экипировка уже доступна в продаже для болельщиков.