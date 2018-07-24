У Роналду физические данные 20-летнего футболиста - врачи "Ювентуса"

В теле 33-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду лишь 7% жира, тогда как средний показатель для профессиональных футболистов – 10-11%.

33-летний нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прошел медосмотр в новой команде.

Врачи итальянского клуба отмечают, что футболист заметно превосходит профессиональных спортсменов своего возраста, сообщает Gordon.ua со ссылкой на The Sun.

Как сообщили врачи итальянской команды, состояние здоровья 33-летнего футболиста – как у 20-летнего спортсмена. "В теле Роналду лишь 7% жира, тогда как средний показатель для профессиональных футболистов – 10-11%. У португальца 50% мышечной массы, что на 4% больше, чем средний показатель среди футболистов его возраста", – сообщили врачи.

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Издание отмечает, что Роналду стал самым быстрым футболистом чемпионата мира 2018 года, показав скорость 33,98 км/час. В то же время еще год назад его максимальная скорость составляла 33,25 км/час.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Роналду перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус", заключив с чемпионом Италии четырехлетний контракт.